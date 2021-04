Beautiful, anticipazioni puntata 20 aprile: Brooke perde il controllo e…

Beautiful, anticipazioni 20 aprile: la vodke che Quinn ha messo nel bicchiere di Brooke comincia a fare effetto.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Brooke bere inconsapevolmente del succo di frutta corretto da Quinn. La situazione rischia di degenerare e la Fuller è pronta a trarne più massimo beneficio, così da vendicarsi del torto subito. La situazione di Sally, invece, continua ad aggravarsi: la stilista ha continui tremori alle mani che non le permettono di impugnare la matita per lavorare alla nuova collezione. Dopo averla incontrata per caso in ospedale, Katie si offre di farle compagnia finché la dottoressa non le dirà espressamente quali sono le sue condizioni di salute.

Beautiful, anticipazioni 20 aprile: Thomas rimprovera Quinn

Dalle anticipazioni americane sappiamo che il piano di Quinn per affossare Brooke funzionerà, ma non tutti saranno d’accordo con i metodi che ha utilizzato. Mentre Brooke perderà il controllo, insultando Steffy per il bacio scambiato con Liam, Thomas si dirà preoccupato dalla situazione. Secondo il giovane Forrester è importante mettere Brooke in cattiva luce senza farla passare come una vittima agli occhi di Ridge. Il rischio è infatti che i due finiscano per ravvicinarsi, come già accaduto in passato.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Sally chiederà espressamente a Katie di non informare Wyatt riguardo alle sue condizioni di salute. Per quanto la stilista desideri riavvicinarsi al fidanzato che l’ha lasciata, non vuole nemmeno lui la scelga per un moto di compassione nei suoi confronti.