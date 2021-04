Giorgia Rossi: la conduttrice dai tacchi a spillo e paillettes. Voto 10 -FOTO

Giorgia Rossi stupisce il pubblico con la sua bellezza stratosferica, la conduttrice della Champions è sexy e accattivante, le sue foto? Virali

Classe 1987, nata sotto il segno dei Gemelli, Giorgia Rossi è una giornalista e conduttrice televisiva. Il suo talento l’ha portata a cavalcare l’onda del successo fino ad arrivare negli studi Mediaset dove attualmente si dedica alla parte dello Sport. Prima Tiki Taka, poi i programmi di Champions ed infine la Serie A. Attualmente è alla guida di Sport Mediaset, tutti i giorni su Italia 1 nella fascia di pranzo.

Giorgia Rossi: i look più belli della conduttrice – FOTO

Su Instagram Giorgia Rossi ha appena postato un’Instagram stories in cui appare sensuale e molto elegante. Sfoggia un look strepitoso, consono alla sua persona. Infatti non c’è giorno in cui la conduttrice sia fuori luogo. Sempre al passo con i tempi e la moda, la giornalista non perde occasione di mostrare al pubblico com’è realmente. Anche i suoi look fanno la loro parte, la donna non rinuncia ad abiti sexy ma allo stesso modo adatti alla situazione. Il suo outfit preferito è: gonna e camicia. Ma spesso indossa vestitini e tute intere. Il colore non deve mai mancare e neanche i tacchi a spillo. Capelli sciolti e trucco sobrio. Si va in diretta!

I fan impazziscono e su Instagram la donna ha un seguito di più di quattrocento mila follower con i quali condivide alcuni momenti del suo lavoro e del tempo libero. Anche lontano dai riflettori, la conduttrice non rinuncia ad essere alla moda, ma in queste occasioni segue il mood casual.