Carlo Verdone, inaspettate dichiarazioni sulla celebre attrice: “Bona solo a…”

Carlo Verdone, ospite a Che Tempo che fa, stupisce con l’inaspettata rivelazione su una celebre attrice: “Bona solo a…”

Autorevole e amatissimo nome del cinema italiano, ospite di Che Tempo che fa nell’ultima puntata del programma, ha regalato una parentesi di leggerezza ai telespettatori. Dal 16 febbraio in libreria con il suo ultimo libro, edito Bonpiani, “La carezza della memoria“, il regista e attore ha ripercorso alcuni momenti salienti della sua vita.

Tra questi vi è senza dubbio la realizzazione di “Bianco, Rosso e Verdone“, che compie il quarantesimo anniversario. Non poteva mancare il riferimento alla pellicola, nonchè a una sua grande protagonista: Elena Fabrizi, denominata Sora Lella. L’argomento ha suscitato inaspettate rivelazioni sulla cuoca e attrice.

La rivelazione di Carlo Verdone su Elena Fabrizi

Ospite di Che Tempo che fa, Carlo Verdone ha regalato un momento di grande ilarità nel corso dei suoi racconti. L’aneddoto riguarda la celebre attrice Elena Fabrizi, ed il rapporto con il fratello Aldo Fabrizi. Rinomato attore e regista, tra i più elevati e considerati rappresentanti della romanità al cinema, aveva un legame decisamente controverso con la sorella.

Divenuta famosa in seguito alle collaborazioni con Carlo Verdone, tanto che prima di farsi conoscere al cinema si dedicava alla ristorazione, ha provocato nel fratello una sorta di gelosia per il suo imprevisto e travolgente successo. Aspetto del loro rapporto perfettamente riassunto dalla rivelazione del regista a Che Tempo che fa, risalente al lontano ’88.

Carlo Verdone candidato come miglior sceneggiatura e miglior attore protagonista per “Io e mia sorella”, ha incontrato Aldo Fabrizi nel ritiro del David di Donatello alla carriera. Il racconto è esilarante, restituito alla perfezione dalle ineguagliabili capacità di narrazione del regista: “Sento una pacca fortissima dietro le spalle, -Tu sei Verdone? Ma che ce trovi in mia sorella?“, per la sua incredulità. Prosegue: “è una bravissima attrice, una grandissima caratterista“, ma il fratello dissente: “Na caratterista? Ma quella è bona solo a fa da magnà!“.

Immediate le risate in studio, ma l’aneddoto prosegue. Carlo Verdone ha infatti raccontato di aver riportato l’avvenimento a Sora Lella, che non ha tradito alcun risentimento: “è fatto così, è un po’ brontolone, ma è tanto bono!“.