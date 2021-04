Elettra Lamborghini in total black fa esplodere i social: uno schianto FOTO. La cantante ha pubblicato una foto del suo look di ieri all’Isola dei Famosi – Liberi di Sognare

Elettra Lamborghini è senza ombra di dubbio una dei volti più amati della televisione e del mondo dello spettacolo. Famosa per far parte della famiglia Lamborghini, nel corso degli anni ha conquistato tutti con il suo talento nel mondo della musica che le ha permesso di fare tanta strada, di farsi conoscere e di diventare l’artista amata che è oggi in tutta Italia ma anche all’estero.

Elettra Lamborghini bellissima nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Lo scorso anno ha avuto modo di farsi conoscere anche da un pubblico di persone che ancora non la conoscevano, partecipando al Festival di Sanremo dove si è classificata tra gli ultimi ma riscuotendo comunque un grandissimo successo: la sua canzone è stata senza ombra di dubbio una delle più ascoltate dell’estate. E, finita la stagione, è convolata a nozze con il suo amato Nik con cui era fidanzata da qualche anno.

Adesso è una delle tre opinioniste del programma l’Isola dei Famosi, ogni lunedì sera e ogni giovedì sera la vediamo su Canale Cinque nelle vesti di questo nuovo ruolo.