Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 21 aprile: Marta si sentirà di troppo

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 21 aprile: Vittorio e Marta trascorrono una serata insieme a Pietro. Al termine della cena…

Marta è tornata a Milano, ma il suo matrimonio è più in crisi che mai. La Guarnieri ha baciato Dante Romagnoli mentre si trovavano entrambi a New York e adesso il marito Vittorio non riesce a perdonarla (nonostante anche lui l’abbia tradita con Beatrice). Per i coniugi Conti si profila un interessante accordo di lavoro con Alan Sterling, ma difficilmente potranno accettare se non si chiariranno prima sulla reciproca infedeltà. Armando, invece, comincia a credere che non ci sia Irene dietro alla misteriosa sparizione di vestiti al Paradiso.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 21 aprile: Armando ha sospetti su Giuseppe

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che Armando comincerà a sospettare di Giuseppe, il quale è sembrato fin troppo entusiasta di gettare tutta la colpa su Irene. La Venere invece continuerà a sentirsi in colpa nei confronti di Maria, che è innamorata di Rocco da sempre. Se da un lato l’amato è sempre più evidentemente preso da Irene, Maria non demorde e si fa avanti con lui. La situazione rischia ben presto di degenerare.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Marta comincerà a sentirsi fuori posto a Milano. Vittorio inviterà Pietro a cena per fargli una proposta e la Guarnieri avrà modo di notare quanto stretto sia il legame che i due condividono. Le cose sono davvero cambiate da quando è partita per New York e Marta comincerà davvero a pensare di non far più parte di quel posto.