Isola, Paul Gascoigne e il brutto gesto per Fariba: interviene Giulia Salemi. Durante la nomination, il concorrente ha fatto qualcosa che ha fatto molto discutere

Giulia Salemi è da poco uscita dalla casa del Grande Fratello Vip e adesso si ritrova a dover seguire la sua mamma Fariba che è partita per l’Isola dei Famosi. Come ogni figlia che si rispetti la ama, la sostiene e le sta accanto anche a tutti questi chilometri di distanza, e ieri non ha potuto fare a meno di esprimere il suo disappunto. Fariba è senza dubbio un concorrente molto forte, al momento tutti sono contro di lei che la stanno un po’ isolando dal gruppo, e tra questi c’è anche Paul Gascoigne che ha deciso di nominare lei quando gli è stato chiesto di fare un nome.

Giulia Salemi contro Paul Gascoigne dopo il gesto compiuto durante le nomination

Durante la nomination, però, ha compiuto un gesto con la foto di Fariba che ha fatto molto discutere tutti. Ilary Blasi e Tommaso Zorzi sono stati gli unici ad indignarsi e hanno chiesto al concorrente di chiedere scusa, ciò non toglie che sia partita una polemica sul web. Anche Giulia Salemi non è riuscita a tacere dinanzi a questa scena e ha commentato con un semplice tweet che lasciava poco spazio alle interpretazioni: “Che schifo. Buonanotte” ha scritto, prima di sparire dai social per un po’ e limitarsi soltanto a condividere i video dove la sua mamma viene trattata male dal resto del gruppo.

Nonostante tutto, Fariba sta dimostrando di essere un personaggio molto forte e sta superando tutte queste cose a testa alta, pur non avendo accanto dei fedeli compagni di viaggio.