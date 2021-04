Raoul Bova chi è: fidanzata, figli e biografia dell’attore calabrese

Mercoledì 21 aprile partirà su Canale 5 la fiction “Buongiorno, mamma” che vedrà protagonista Raoul Bova: scopriamo qualcosa in più su di lui

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raoul Bova (@raoulbovagram)

Un talento e un fascino che lo precedono e che hanno conquistato il pubblico che lo ritiene senza dubbio uno degli attori più validi in circolazione. Parliamo di Raoul Bova che debutterà questo mercoledì 21 aprile su Canale 5 con la fiction “Buongiorno, mamma“. Con una carriera trentennale alle spalle, che lo ha visto recitare per noti registi italiani e internazionali, forse non tutti sanno che prima di approcciare il mondo dello spettacolo Raoul Bova era uno sportivo. In adolescenza ha partecipato a diverse gare agonistiche di nuoto, vincendo anche il campionato italiano giovanile. Una carriera che avrà tuttavia vita breve e che lascerà spazio a una inedita passione per la recitazione.

LEGGI ANCHE -> Elisa Isoardi, primo messaggio dopo il ritiro: “Devo fare degli accertamenti”

Carriera e vita privata di Raoul Bova

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raoul Bova (@raoulbovagram)

LEGGI ANCHE -> Carlo Verdone, inaspettate dichiarazioni sulla celebre attrice: “Bona solo a …”

I primi anni Novanta vedono Raoul Bova iniziare ad approcciare la televisione con alcuni piccoli ruoli. Sarà Carlo Vanzina nel 1993 a volerlo per primo come protagonista nel suo film “Piccolo grande amore” che rappresenterà per lui il grande salto. Tre anni più tardi la sua interpretazione in “Palermo Milano solo andata” lo porta a ricevere la sua prima nomination ai David di Donatello. Il talento dell’attore è ormai sotto gli occhi di tutti e inizia ad attirare l’attenzione di registi internazionali. Così si ritrova nei primi anni Duemila a recitare accanto a illustri nomi del mondo del cinema come Sylvester Stallone e Michael Keaton. Tra le esperienze lavorative di quegli anni si ricorda il suo ruolo ne “La finestra di fronte“, film diretto da Ferzan Özpetek.

Sono numerosi i progetti ai quali prende parte nel corso della sua carriera. Al cinema lo vediamo protagonista in pellicole come “Scusa se ti chiamo amore“, “Milano Palermo – Il Ritorno” e “Immaturi“. Sul piccolo schermo, quello televisivo, nelle serie “Ultimo“, “Francesco“, “Come un delfino” e “I Medici – Lorenzo il Magnifico“, solo per citarne alcune.

Parallelamente alla sua straordinaria carriera anche la sua vita privata è stata spesso al centro dell’attenzione mediatica. In particolare il suo matrimonio con Chiara Giordano durato tredici anni e che ha donato a Raoul Bova i primi due figli: Alessandro Leon e Francesco. Nel 2013, successivamente alla separazione dalla moglie, l’attore incontra la modella e attrice Rocio Munoz Morales, della quale si innamorata e con la quale condivide ancora oggi la propria vita. La coppia ha avuto due figlie, nate rispettivamente nel 2015 e nel 2018: Luna e Alma.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raoul Bova (@raoulbovagram)

Il pubblico potrà seguire Raoul Bova nella sua nuova avventura, la fiction tanto attesa “Buongiorno, mamma” che lo vedrà protagonista e andrà in onda su Canale 5 ogni mercoledì.