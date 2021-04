Su TikTok spunta un video commovente. Il protagonista è Gerry Scotti: il noto conduttore si commuove per una delle canzoni più belle mai scritte: una scena emozionante.

Il web è pieno di video e foto che immortalano momenti particolari. Siamo bombardati continuamente da fake news, gossip, notizie proveniente da ogni parte del mondo. Orientarsi in un universo tanto complesso quanto quello dell’informazione online non è certamente semplice e a volte può diventare frustrante.

A cosa credere e a cosa no? Il nostro senso critico viene ogni giorno messo duramente alla prova. Per fortuna, oltre a migliaia di notizie discordanti, capaci di minare alla nostra pazienza, possiamo contare anche su notizie leggere e piacevoli.

In questo caso i social accorrono i nostro aiuto: Instagram, Facebook, TikTok e gli altri ci propongono video e meme divertenti che rendono le nostre giornate più leggere, distraendoci dalla folla di news contrastanti che arrivano da tutte le parti.

Non solo. A volte è possibile imbattersi in scene emozionanti. E’ il caso del VIDEO del giorno. Su TikTok, infatti, spunta un vecchio video che non lascia nessuno indifferente. Di che si tratta?

TikTok, Gerry Scotti si emoziona in diretta: merito di una canzone

Il protagonista del video in questione è Gerry Scotti. Come molti sanno il noto showman ha per anni condotto Chi vuol essere milionario, il game show che ha appassionato generazioni di italiani.

Proprio durante una puntata del programma, Gerry si è imbattuto in una domanda riguardante una celebre canzone. Si tratta di Quando di Pino Daniele, un brano che emoziona chiunque.

Anche Scotti non resta indifferente: come si vede nel video dopo le prime note il conduttore alza gli occhi al cielo e, prima di formulare la domanda riguardante il celebre brano, comincia a piangere. Una scena davvero commovente, capace di scatenare grandi emozioni in chi la guarda anche a distanza di anni.

Merito della bellezza del brano di Daniele, del ricordo del noto cantautore che a sua volta si lega con quello dell’istrione più grande della storia della comicità italiana: Massimo Troisi.