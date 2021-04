Elettra Lamborghini ha dovuto fare i conti con una piccola disavventura, che ovviamente ha condiviso immediatamente con i suoi follower. Ma cos’è successo?

Elettra Lamborghini sta vivendo un momento d’oro per la sua carriera. Dopo essersi lasciata alle spalle il Covid-19 e la perdita dell’amata cagnolina, la bella cantante convince sempre di più nel ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi. E giorno dopo giorno aumentano i fan che ne apprezzano non solo la musica, ma anche i suoi provocanti look.

Ma nelle ultime ore Elettra Lamborghini ha dovuto fare i conti con una piccola disavventura. La cantante ovviamente ha subito condiviso il suo disagio con i suoi 6,6 milioni di follower. Tutta la scena è stata postata nelle sue storie di Instagram. Ma cosa è successo all’ereditiera?

Disavventura per Elettra Lamborghini: cosa le è successo?

È stata vittima di un inconveniente piuttosto comune: Elettra è rimasta bloccata in ascensore. Fortunatamente la regina del twerking non soffre di claustrofobia, cioè la paura degli ambienti stretti e chiusi. Invece c’è da dire che l’ha presa abbastanza sportivamente: ha comunicato la situazione con uno scatto in cui si mostra serena mentre beve il caffè, in attesa dell’assistenza.

Anzi lo stop dell’ascensore è stata per Elettra una meritata pausa (seppure non voluta) nel bel mezzo del suo stancante trasloco. La showgirl infatti ha annunciato che dopo l’Isola si prenderà volentieri un periodo di stop, sia per dedicarsi di nuovo al canto, sia per ricongiungersi a suo marito Afrojack, che attualmente vive in Olanda.

Fortunatamente il guasto è stato riparato in tempi brevi, e la showgirl è stata liberata. E una volta fuori dall’ascensore, l’ereditiera ha tranquillizzato i fan e ha festeggiato la rinnovata libertà.