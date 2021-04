Maria Grazia Cucinotta, bellezza estrema: scollatura travolgente – FOTO

Maria Grazia Cucinotta ha condiviso sui social un collage di scatti in cui si è mostrata radiosa. Subito è boom di like.

Tante espressioni, tra fascino e ironia. Maria Grazia Cucinotta si è così mostrata su Instagram. Sul suo account, seguito da ben 425 mila follower, l’attrice siciliana ha pubblicato la racconta di scatti. Tra espressioni sorridenti e buffe ha conquistato i suoi fan che si sono scatenati nei commenti. La 50enne stupisce con il suo decolleté in primo piano messo in risalto da una maglia nera scollata.

“Mood of the day“, la didascalia al post. “Bellissima”, la parola che si ripete nei commenti. L’attrice condivide sovente momenti di vita personale e professionale.

Maria Grazia Cucinotta: bellezza intramontabile

Nel corso della sua carriera oltre che attrice, Maria Grazia è stata anche produttrice e regista. Nata nel 1968 a Messina, è partita da Miss Italia per poi passare al ruolo di valletta in svariati programmi. Di seguito ha interpretato film e fiction. Celebre il suo ruolo nella pellicola di Massimo Troisi “Il postino”.

Per quanto riguarda la vita sentimentale è sposata con l’imprenditore Giulio Violati. La coppia ha dato alla luce la figlia Giulia. Quest’ultima ha recitato insieme alla madre in “Teen”, pellicola dedicata al tema del bullismo.

Nonostante i 50 anni, la Cucinotta è sempre bellissima. E’ stato proprio il suo fascino a conquistare il grande pubblico a partire degli anni 90. La sua bellezza mediterranea unita al suo talento hanno fatto sì che emergesse nel mondo dello spettacolo. In merito ai suoi segreti di bellezza Maria Grazia ha rivelato di praticare molto sport per tenersi in forma. Tra questi yoga, aerobica e nuoto. Inoltre l’attrice ha molto a cuore la cura della sua pelle.

In particolare, secondo alcune indiscrezioni, utilizzerebbe una crema a base di bava di lumaca.