Questa sera su Real Time la scelta finale delle tre coppie di “Matrimonio a prima vista 6”: chi avrà deciso di proseguire la conoscenza?

Come sarà andato il ritorno alla vita di tutti i giorni per i neo sposi dell’ultima stagione di “Matrimonio a prima vista Italia 6”? Per i più curiosi stanotte a mezzanotte è uscita in esclusiva su Discovery Plus la puntata “E poi (6 mesi dopo”) in cui vediamo se e come realmente le tre coppie hanno deciso di proseguire la loro conoscenza terminato il docureality.

Per chi invece non è abbonato alla piattaforma, questa sera su Real Time potremmo vedere la scelta finale dei sei giovani davanti gli esperti. Solo tra una settimana l’ultima attesissima puntata di questa fortunata edizione del programma. Noi sappiamo già chi tra i ragazzi avrà deciso di proseguire il matrimonio e vogliamo darvi un’anticipazione succulenta della puntata di questa sera. Quindi attenzione, per i più affezionati a Matrimonio meglio non proseguire se volete restare con la curiosità in bocca.

L’esperimento sociale, ricordiamo, è prodotto da NonPanic Banijay in esclusiva per Discovery Italia e poi trasmesso anche su Real Time, e la dinamica dopo sei edizioni è sempre la stessa. Tre esperti accoppiano allo scuro sei giovani da tutta Italia sulla base di precise caratteristiche fisiche e caratteriali e dopo un mese di matrimonio e convivenza la decisione se proseguire insieme oppure separarsi.

MAPV, la decisone delle coppie davanti ai giudici

Nella puntata di stasera, intitolata “La Scelta Finale”, l’esperimento volge al termine e i ragazzi dovranno fare un bilancio di ciò che hanno vissuto assieme nell’ultimo mese (anche se le puntate sono state registrate l’estate scorsa in concomitanza con la stagione 5). Chi deciderà di separarsi?

La volta scorsa abbiamo lasciato Martina Pedaletti e Francesco Muzzi nel pieno di una crisi esistenziale legata al loro rapporto che sembrava idilliaco. Dopo ripensamenti e indecisioni però i due decidono di proseguire e partiranno alla volta della Sardegna per un secondo viaggio di nozze vissuto in intimità senza telecamere.

Lieto fine anche per Clara Campagnola e Fabio Peronespolo, tanto quest’ultimo si presenta ai giudici piangendo. “Mi sono emozionato tanto, lei è una persona che mi ha capito e poche mi capiscono”, ha confessato Fabio. Neppure il viaggio ad Ibiza di Peronespolo ha leso il rapporto ma anzi ha accresciuto il feeling tra i due che si sono presentati alla scelta finale mano nella mano.

Gli unici a separarsi, ma era prevedibile, i due siciliani Salvatore Bonfiglio e Santa Marziale. Loro sono l’unica coppia che ha maggiormente vacillato e dato segni di tensione estrema fin dai primi giorni di luna di miele nelle Dolomiti.

Un consiglio che diamo è di seguire stasera in seconda serata la puntata di “DOPO MAPV” su Twitch condotta da Marco Rompietti, ex concorrente della 4 edizione. Marco commenterà a caldo con altri vecchi partecipanti del programma la puntata appena trasmessa che si prospetta carica di novità.