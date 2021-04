Alessia Marcuzzi manda su di giri i suoi fan per il suo ritorno a Le Iene. L’outfit in total black stende tutti: qualcosa di incredibile

Alessia Marcuzzi ieri sera è tornata alla conduzione de Le Iene. Stop forzato per la presentatrice che per via della positività del marito, Paolo Calabresi Marconi, non ha potuto prendere parte alla scorsa puntata del seguitissimo programma di Italia 1. Nicola Savino è rimasto così da solo, come era già capitato, del resto, un’altra volta, quando il tampone rapido di Alessia era risultato positivo.

Misure di precauzione necessarie di questi tempi per scongiurare possibili pericoli durante le messe in onda dei programmi. Durante l’isolamento Alessia ha festeggia anche il compleanno di suo marito. Un compleanno speciale, 50 anni dell’uomo con cui condivide la sua vita. Con alcune foto di loro due insieme, belli e complici, la Iena ha voluto smentire anche tutte le voci di crisi che ogni tanto ritornano sul loro conto.

“Fine Isolamento” ha scritto la Marcuzzi sui social per annunciare il suo ritorno in studio a Le Iene. Come sempre grande energia, forza e vitalità alle redini del programma, senza poi contare il sex appeal. Il suo, da sempre, un successo assicurato. E anche ieri sera non è stato da meno.

Alessia Marcuzzi, il ritorno a Le Iene infuoca i fan

Un total black ha scelto Alessia Marcuzzi per il suo ritorno a Le Iene. Outfit sobrio ma intrigante per il martedì sera di Italia 1. Capelli sciolti, la presentatrice punta tutto sul suo profilo e sulla sua silhouette, filiforme e statuaria come nessuna.

Alessia sceglie un pantalone nero aderentissimo, un paio di tacchi a spillo dello stesso colore, a dir poco vertiginosi e un bustino in pizzo pieno di trasparenze pericolose. Stuzzica la fantasia la Iena e intriga i suoi fan, tramite la tv prima e sui social dopo quando, come spesso accade, pubblica il suo outfit serale.

Poco trucco ma labbra rosso fuoco. Una mano nei capelli che le scendono sulle spalle scoperte e lo sguardo un po’ perso nel vuoto. I fan vanno in visibilio e le chiedono come fa ad essere ogni giorno più bella.