Michela Quattrociocche: elegante e sensuale per i suoi fan – FOTO

Michela Quattrociocche lancia un messaggio sui social molto profondo, a chi si riferisce? Il suo sguardo è ipnotizzante

Dopo l’addio al calciatore Alberto Aquilani, Michela Quattrociocche si vive al meglio la sua nuova vita insieme alle figlie e al suo fidanzato. La separazione dal marito e padre delle bambine non è stata semplice, ma dopo la tempesta c’è sempre il sole e l’attrice è riuscita a superare qualsiasi difficoltà. E’ molto tempo che non si vede in televisione, dopo il successo di Scusa ma ti chiamo amore e Scusa ma ti voglio sposare, sembra aver rinunciato a fare l’attrice dedicandosi maggiormente a campagne pubblicitarie e shooting fotografici.

Michela Quattrociocche: un messaggio per i fan – FOTO

Seguita da quasi cinquecento mila follower, Michela Quattrociocche non perde occasione di dedicare ai fan il suo tempo, postando foto e video e lanciando anche dei messaggi. In molti scatti infatti ci sono parole, frasi che fanno riflettere e il pubblico si chiede se l’attrice le scriva facendo riferimento a se stessa. Nel suo ultimo post afferma: “Le persone più felici che ho conosciuto in giro per il mondo sono quelle in pace con se stesse – scrive – Quelle che hanno trovato un equilibrio tra i loro sogni e le loro paure, i loro pregi e i loro difetti. Quelle che non si vergognano delle loro crepe”.

Sguardo fisso all’obiettivo, il trucco che mette in risalto il suo volto, gambe accavallate e un vestitino nero che non copre nulla. La Quattrociocche mostra se stessa e tutte le sue sfumature: si lascia il passato alle spalle, si vive il presente e punta al futuro.