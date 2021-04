Michelle Hunziker: felina e sensuale di prima mattina, un ghepardo – FOTO

Michelle Hunziker dà il buongiorno ai suoi fan in modo stravagante e divertente. La sua foto è diversa e fuori dagli schemi, fantastica

Per Michelle Hunziker oggi è una fantastica giornata e la conduttrice non rinuncia a condividere con i fan i suoi momenti felici. Non sappiamo a cosa deve la sua contentezza ma su Instagram appare solare e piena di energia, più di quanto non lo sia nella normalità. Dopo aver passato un periodo delicato a causa delle continue accuse che sono state fatte alla sua piccola Aurora con la storia del Catcalling, oggi per la showgirl svizzera torna a battere il sole.

LEGGI ANCHE>>>Striscia La Notizia, accuse di razzismo dal mondo: risponde Michelle Hunziker

Michelle Hunziker: la FOTO del buongiorno

LEGGI ANCHE>>>Aurora Ramazzotti in mezzo alla natura: bellissima come non mai – FOTO

Da qualche settimana è di nuovo alla guida di Striscia la notizia insieme al suo collega e amico Gerry Scotti e ogni sera è di una bellezza stratosferica. La Hunziker non ha bisogno di trucco e tacchi a spillo per essere acclamata dal pubblico, la sua ironia e la sua energia hanno conquistato da anni i telespettatori e sui social il seguito aumenta giorno dopo giorno. Anche la foto del buongiorno che ha appena pubblicato è semplice e diretta: pigiama leopardato, capelli arruffati e sorriso a trentasei denti. Niente di più naturale e i fan lo apprezzano. “Buongiorno, un bacino mattutino da me” scrive su Instagram e il post è già virale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

In un batter d’occhio è boom di like e commenti, tra buongiorno e complimenti. I follower la ammirano per il suo talento, la sua bellezza, la sua capacità di far ridere e divertire la gente. E queste sono le qualità che ha trasmesso anche ad Aurora Ramazzotti, sua figlia infatti è molto simile alla mamma ed è anche per questo che il popolo di Instagram la adora.