Dramma in montagna, uomo ritrovato senza vita: a lanciare l’allarme i familiari

Un uomo di 61 anni è stato ritrovato morto sul Monte Somma a Massa di Somma, in provincia di Napoli, dove si era recato in cerca di asparagi.

Dramma a Massa di Somma, in provincia di Napoli. Un uomo di 61 anni è stato ritrovato senza vita sul Monte Somma dalle squadre di soccorso che si erano recate sul posto, dopo essere state allertate dai familiari del 61enne, preoccupati per il suo mancato rientro. Non è chiaro quali siano le cause del decesso, ma si ipotizza che l’uomo possa essere stato colpito da un malore mentre era in cerca di asparagi. Non si esclude anche l’ipotesi di un incidente. In tal senso è stato disposto l’esame autoptico.

Napoli, uomo ritrovato senza vita sul Monte Somma: a lanciare l’allarme i familiari

Un uomo di 61 anni è stato ritrovato privo di vita nel pomeriggio di ieri, martedì 20 aprile, in un terreno sul Monte Somma nel Parco Nazionale del Vesuvio a Massa di Somma, in provincia di Napoli. Secondo quanto ricostruito, come riporta la redazione di Fanpage, il 61enne era uscito di casa in mattinata per cercare asparagi, ma non era più rincasato, circostanza che ha allarmato i familiari, i quali hanno chiamato i soccorsi.

Sul Monte Somma sono intervenuti i carabinieri e la Protezione Civile che hanno avviato le operazioni di ricerca, conclusesi con il tragico ritrovamento del cadavere dell’uomo. Dai primi riscontri, scrive Fanpage, pare che il decesso risalisse ad alcune ore prima e sul corpo sono state rinvenute delle ferite, forse provocate dal morso di un animale dopo la morte del 61enne.

Al momento non è chiaro quali possano essere le cause della morte, ma gli inquirenti ipotizzano che l’uomo possa essere rimasto vittima di un incidente mentre si trovava in montagna o che possa essere stato colto da un malore. Esclusa, invece, riporta Fanpage l’ipotesi di una caduta.

A far chiarezza potrà essere l’autopsia disposta dall’autorità giudiziaria sulla salma. L’esame autoptico verrà eseguito durante la giornata di oggi.