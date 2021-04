Un ospite speciale a casa di Paolo Bonolis: gratitudine e FOTO inedita

Sonia Bruganelli ha condiviso una foto per immortalare la visita di un ospite speciale arrivato a casa Bonolis, per la felicità della figlia Silvia. Di chi si tratta

Tra riflessioni, appuntamenti di lavoro e scatti di famiglia, Sonia Bruganelli è abituata a condividere attimi di vita quotidiana sul proprio profilo Instagram. Insieme al marito Paolo Bonolis ha sempre preferito una certa riservatezza ma allo stesso tempo non si è mai tirata indietro quando si è trattato di condividere momenti privati. Lo ha fatto anche questa volta e per ringraziare un ospite che ha fatto visita a sorpresa all’intera famiglia, regalando una forte emozione soprattutto alla figlia Silvia.

Il legame speciale tra Silvia Bonolis e Tommaso Zorzi

L’ospite in questione è Tommaso Zorzi che sembra aver instaurato un legame speciale con la famiglia Bonolis-Bruganelli e in particolare con la loro primogenita. Paolo e Sonia hanno incontrato per la prima volta il giovane in occasione della registrazione della puntata di “Avanti un altro pure di sera” che andrà in onda questa domenica 25 aprile. Zorzi, come già annunciato, non parteciperà come concorrente ma sarà protagonista di uno sketch.

Il caso ha voluto che la figlia maggiore della coppia, Silvia, fosse una fan del vincitore del Grande Fratello Vip e i genitori ne hanno approfittato per farli conoscere qualche settimana dopo. Fu la stessa Bruganelli a immortalare il momento postando una foto dei due, sorridenti e abbracciati, e Tommaso le aveva anche rivolto un saluto speciale nel corso di una puntata de L’Isola dei Famosi.

Nella giornata di ieri il giovane showman si trovava a Roma per la consueta registrazione del Maurizio Costanzo Show e ne ha approfittato, nonostante i numerosi impegni, per restare qualche ora in più in città e far visita nuovamente alla famiglia Bonolis. Sonia ha pubblicato una foto che lo vede insieme alla figlia Silvia, accompagnandola a semplici parole che hanno scaldato il cuore del pubblico: “Grazie Tommaso, perché con te lei è felice“.

Il sorriso di Silvia dimostra quanto vere siano le parole della madre che ha più volte sottolineato quanto speciale sia l’amicizia nata tra i due.