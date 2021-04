Simona Ventura e Stefano Bettarini: qual è stato il motivo della separazione? La conduttrice lo rivela a Oggi è un altro giorno

Sono passati tanti anni da quando Simona Ventura e Stefano Bettarini si sono separati, e nonostante entrambi si siano rifatti una vita, spesso si torna a parlare di una delle coppie che ha fatto la storia della televisione. Lei conduttrice e lui calciatore e poi personaggio televisivo, insieme hanno due figli: Nicolò e Giacomo. La loro storia è stata intensa ma allo stesso tempo travagliata e Simona Ventura ne parla ormai apertamente nel corso di un’intervista a Oggi è un altro giorno. Ecco cosa ha rivelato a Serena Bortone.

Simona Ventura: perché è finita con Stefano Bettarini?

Sono stati insieme per otto anni, si sono sposati ed hanno fatto una famiglia. Simona Ventura e Stefano Bettarini si sono conosciuti in Sardegna, era il 1996. “Nel 1997 ci siamo fidanzati. Eravamo una coppia super mediatica. Dopo 8 anni c’è stata la separazione”. Aveva già riferito qualche tempo fa nello studio di Silvia Toffanin. Ad Oggi è un altro giorno ha ribadito il concetto: “La separazione è stata peggio di quella delle persone normali, perché la nostra era completamente mediatica ed era un continuo dolore – ha rivelato a Serena Bortone – È stato un periodo tostissimo. Io sapevo dei tradimenti ma stavo zitta, quando non vuoi vedere non vedi”. Oggi a distanza di anni, dopo numerosi litigi e tradimenti e pubbliche accuse, i due sembrano avere ritrovato quella serenità persa tanto tempo fa. L’amore è ormai finito, ma insieme hanno una famiglia da proteggere e portare avanti. Così, soprattutto dopo l’incidente avvenuto al loro primogenito, hanno conquistato un equilibrio e un rapporto sano.

All’età di cinquantasei anni la Ventura si vive la sua grande storia d’amore con il giornalista Giovanni Terzi ed è molto felice.