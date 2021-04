“Ti amo” Anna Tatangelo si spoglia e la gente impazzisce – FOTO

Questa sera Anna Tatangelo esagera e sfodera tutte le sue armi da seduttrice per conquistare il pubblico di Instagram.

La cantante di Sora è un fiume in piena e sul popolare social network ormai è inarrestabile.

Pubblica uno scatto dopo l’altro in pose sexy che infiammano il pubblico.

Ormai i suoi fans non possono far altro che rimanere ammaliati da un fascino che supera ogni limite e per questo rimangono incollati sul profilo della bella cantante per riempirla di cuoricini ogni volta che pubblica un post.

L’ex compagna di Gigi D’Alessio è diventata una vera e propria icona di bellezza e oltre a proseguire la sua carriera artistica come cantante è anche indossatrice e modella grazie alla sua avvenenza.

Anna sbottona troppo la giacca e…

In questo ultimo post pubblica quattro scatti in sequenza dove sia a colori che in bianco e nero sprizza sensualità da tutti i pori.

Indossa un completo gessato, pantaloni e giacca con delle spalline retrò.

Ma ciò che salta agli occhi dei numerosissimi followers che la seguono è che sotto la giacca la bella Anna non ha messo nulla.

Infatti il seno al vento risalta in primo piano e manda in visibilio il suo pubblico che non può che ringraziare e c’è chi addirittura lo fa con un ‘Ti amo’.

Numerosi sono infatti i commenti e i like che riceve nel giro di pochissimi minuti da parte dei suoi 1,7 milioni di fans.

Stasera nessuna didascalia che fa da corredo agli scatti hot, solo un cuore nero che mette in mostra il suo essere bella e dannata.