Chiara Ferragni in super forma, la FOTO senza reggiseno è atomica

Chiara Ferragni e Fedez sono una coppia alla moda e molto attiva, l’influencer e il rapper non perdono occasione di prendersi in giro

Chiara Ferragni essendo l’influencer con più follower al mondo è sempre al centro del mirino. Il web infatti non perde occasione di parlare di lei e della sua famiglia. Circa un mese fa l’imprenditrice e Fedez sono diventati genitori per la seconda volta e la secondogenita appena nata è finita subito sui social. Questo evento è stato visto da molti come violazione della privacy e sono nate molte critiche attorno alla famiglia del mulino bianco.

LEGGI ANCHE>>>Chiara Ferragni e lo shooting col pancione: mai vista così – FOTO

Chiara Ferragni: l’influencer senza reggiseno -FOTO

LEGGI ANCHE>>>Chiara Ferragni: i look da mamma più in voga del momento – FOTO

Dopo la nascita di Vittoria sono state varie le critiche fatte ai Ferragnez, tra queste anche quella riguardo all’allattamento. Infatti la Ferragni ha postato una foto con il tiralatte, un modo per attirare l’attenzione e eliminare una volta per tutte il tabù che da tempo vive la nostra società. L’influencer successivamente ha mostrato altri momenti, dalla piccola attaccata al seno alla t-shirt macchiata di latte. “Dimmi che allatti senza dirmi che allatti” ironizza sotto ad un post. Ma alcuni fan non ci stanno e non perdono occasione di esporre il proprio disappunto nei confronti dell’argomento. Ma Chiara e Fedez non mollano e continuano la loro battaglia, il rapper allora posta una storia dichiarando: “Latteria Ferragni”. La moglie indossa un abitino bianco quasi trasparente, senza reggiseno.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

I Ferragnez sono la coppia più seguita del web ed è per questo che Chiara e Fedez si battono per determinati temi ed abbattere alcuni tabù. Sono molto seguiti e il loro vuole essere un esempio per tutti coloro che li supportano.