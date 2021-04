Carlo Conti e la FOTO che non ti aspetti, imbarazzo in studio

Carlo Conti ospite di Serena Bortone ripercorre la sua vita. Poi spunta una foto da piccolo: il particolare che si nota è piccante

Carlo Conti è pronto per tornare in tv. Lo rivedremo, infatti, domani sera su Rai 1, con il suo nuovo programma, Top Dieci. Un grande ritorno con un format che nella prima edizione, andata in onda nel primo periodo della pandemia, ha fatto boom di ascolti.

E così Carlo Conti si prepara a fare una doppietta scontrandosi però con Pio e Amadeo, su canale 5, e la loro “Felicissima sera” che nella prima puntata ha tenuto attaccati allo schermo tantissimi telespettatori. Ha parlato del suo ritorno in tv, il presentatore ieri ospite di Serena Bortone e del suo “Oggi è un altro giorno”, il programma del pomeriggio che va in onda subito dopo il Tg1.

Carlo Conti ha raccontato molto della sua vita, dei momenti belli e di quelli più difficili, soprattutto legati alla sua infanzia per via della scomparsa prematura di suo papà. Sua mamma Lolette l’ha cresciuto da solo ed è stata per lui il suo punto di riferimento. E proprio parlando della sua infanzia è spuntata in studio la foto che nessuno si aspettava.

Carlo Conti, la foto da piccola e il retroscena piccante

Carlo Conti, ieri, ospite di Serena Bortone si è raccontato molto. Ha ripercorso la sua vita fin da quando era piccolino descrivendo sua mamma come una vera roccia, che è andava avanti nonostante le difficoltà di essere rimasta sola e con un figlio piccolo da crescere.

E come sempre non sono mancati i contributi in studio, foto e video che raccontano alcuni momenti salienti dell’amato conduttore. All’improvviso sullo schermo spunta una foto di Conti da piccolo, in bianco e nero, in costume. Impossibile non commentare e allora Carlo l’ha buttata sul ridere facendo notare il particolare piccante. “Notate il fisico – ha sottolineato – c’è questa parte che mi fa fare bella figura anche se non era il caso di metterla in mostra”.

Serena Bortone un po’ in imbarazzo ride ma non commenta. Ci pensa, invece, Deborah Morlacchi che con Carlo ha lavorato a “Tale e Quale show”. Anche lei non riesce a trattenere la risata e allora il presentatore la rimprovera in modo simpatico: “Cosa ridi?” e lei spiega subito: “Ci ho fatto caso anch’io”. Botta e risposta veloce, un po’ piccante e con un filo di imbarazzo ma gestito con grande tranquillità.