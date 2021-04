Nella puntata di ieri sera a L’Eredità la nuova campionessa Maya ha scelto una parola mai usata prima nella storia del programma. Vediamo cos’è accaduto

Come ogni giorno prima di cena il programma di Rai 1 “L’Eredità” condotto da Flavio Insinna allieta i telespettatori a casa con sempre grandi colpi di scena e momenti di suspense improvvisa.

È proprio quello che è avvenuto ieri con la nuova campionessa Maya, giovane studentessa inscritta allo show dalla nonna Nazarena, la quale ha fatto parlare molto il web per una scelta inusuale fatta al triello. mai prima di allora nessun altro concorrente aveva compiuto una decisione simile. Capiamo cosa ha detto la ragazza che ha scosso così tanto anche il conduttore.

Maya a L’Eredità “ha scelto un verbo? Mai successo…”

Nella puntata di ieri sera a L’Eredità la giovanissima Maya è arrivata al triello con 210mila euro. Le parole a disposizione per il gioco stavolta sono “poesie, organizzare, bacino, tempo, riso»”. Lei furbamente decide di dimezzare solo una volta e gioca per 105mila euro.

La neocampionessa spiazza tutti, compreso Flavio Insinna davanti a lei, scegliendo inaspettatamente un verbo: “Credo sia fluire la parola giusta”. La risposta però è sbagliata e viene corretta dal conduttore che spiega essere invece ‘raccolta’ quella a cui doveva pensare per risolvere il gioco. “Hai la stoffa da campionessa, ha fatto bene la nonna a iscriverti”, sentenzia però Insinna applaudendo a Maya.

Il web però si è scatenato su Twitter nel commentare la gara in corso. “Ha scelto un verbo? Mai successo…”. E ancora: “Ma perché fluire? Raccolta era facilissimo”, “Un verbo? Incredibile”. Nulla però è perduto, stasera Maya sarà ancora in pista per cimentarsi con il gioco e nuovo appassionanti inghippi di puntata.