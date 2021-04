Ignazio Moser fa marcia indietro, la decisione spiazza i fan

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono in crisi? Ecco cosa sta succedendo alla coppia del Grande Fratello Vip, i dettagli

Gli appassionati dei reality lo stavano aspettando all’Isola de Famosi, Ignazio Moser sarebbe dovuto essere uno dei naufraghi a volare nelle Honduras ma all’ultimo il gioco è saltato. Non conosciamo i motivi di questa decisione, sicuramente al modello sono capitate altre possibilità di lavoro che non ha potuto rifiutare. I più pettegoli però si chiedono se sia stata Cecilia a mettere il bastone tra le ruote, visto che anche un altro evento sembra essere andato all’aria.

Ignazio Moser e Cecilia: come vanno le cose tra i due?

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip e per loro fu un colpo di fulmine, tanto che la modella lasciò il fidanzato dell’epoca per viversi a trecentosessanta gradi la storia d’amore con il concorrente. Oggi come stanno le cose tra i due? Stanno ancora insieme ma per il momento la svolta nella loro relazione non arriva. Il matrimonio che tutti stavano aspettando è saltato e Novella 2000 riferisce che la scelta derivi da due motivi: “Pare piuttosto che le restrizioni covid e l’imminente parto della sorella di Belen abbiano scombinato un po’ i piani” afferma il direttore del settimanale. E’ realmente così o la coppia è in crisi?

“Le mancate nozze significano aria di crisi? Pare di no, visto che i due continuano a postare sui social foto in cui si baciano più innamorati che mai”. Rassicura il giornale. Semplicemente il matrimonio in questo momento non sembra essere la loro priorità e i fan dovranno attendere prima di curiosare sull’evento che tutti stavano aspettando.