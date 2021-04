“Io e il mio Amore”, la FOTO più dolce per Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci e gli scatti rubati con “il suo amore”, le immagini che emozionano i fan: quanta dolcezza

Showgirl tra le più amate di sempre, donna forte e dalle mille sfumature, Elisabetta Gregoraci è una vera icona di femminilità ed eleganza per i numerosissimi fan. Il suo profilo Instagram si avvicina ai 2 milioni di followers, numero che è aumentato in seguito alla sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip..

Reduce dalla separazione con l’ex marito Flavio Briatore, al quale rimane comunque molto legata per mantenere intatta l’unione familiare a beneficio dell’amato figlio Nathan Falco, e dopo un fugace avvicinamento a Pierpaolo Pretelli nel reality, non sembrava aver trovato la persona giusta. Ma le nuove foto ci dicono che è felice in compagnia del “suo amore“.

LEGGI ANCHE -> L’Isola dei famosi non decolla. Iva Zanicchi ha le idee chiare: “La colpa è loro”

Elisabetta Gregoraci: “Il mio amore”

LEGGI ANCHE -> Mediaset, importante decisione presa su Michelle Hunziker. La reazione della svizzera



Molto legata alla famiglia, Elisabetta Gregoraci è una donna di grandi valori. Sia a quella di origine, spezzata nel 2010 dalla morte prematura della madre, grande dolore nella sua vita. Sia a quella costruita con Flavio Briatore, attaccamento che dimostra ancora oggi, nonostante la separazione.

La coppia di ex coniugi continua a trascorrere diversi momenti insieme, come le feste di Pasqua o il compleanno dell’imprenditore, per non far mancare al figlio l’amore la presenza di entrambi i genitori. E proprio Nathan Falco è “il punto debole” della showgirl, che è una mamma dedita e affettuosa.

Solo il mese scorso, in occasione del suo 11esimo compleanno, postava su Instagram un dolcissimo messaggio di auguri: “Sei l’amore forte e profondo, quello che mi ha cambiato la vita. Sei la mia gioia più grande: il mio podio. Sono orgogliosa dell’ometto che stai diventando e dei tuoi traguardi. Ti sosterrò sempre e per sempre: 11 anni fa quando ti ho stretto la prima volta ho capito veramente cos’è l’amore“.

Una splendida dichiarazione d’amore nelle parole di Elisabetta Gregoraci, che non ha bisogno di descrivere il suo affetto per il figlio, ma lo trasmette solo guardandola. A dimostrazione l’ultimo post tra le stories, che ritrae una mamma tenerissima, fiera di trascorrere del tempo con lui.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Riassume con una delle frasi più semplici ma esaustive: “Io e il mio amore“, senza bisogno di aggiungere altro.