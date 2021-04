Grande Fratello Vip, le anticipazioni della nuova edizione: un diamante nel cast

Già fervono i preparativi per la prossima edizione del Grande Fratello Vip e per il cast si punta ad un personaggio d’eccezione

La quinta edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini si è conclusa da pochissimo tempo eppure già si sta pensando alla composizione della prossima. Mentre Tommaso Zorzi, il vincitore dell’ultimo reality, ancora è impegnato a godersi la popolarità conquistata con la sua reclusione nella casa più spiata d’Italia già si sta lavorando al nuovo cast di gieffini. Secondo alcune indiscrezioni comparse sul settimanale Oggi uno dei nomi più ambiti da Signorini da far passare nel “Confessionale” sarebbe quello di Loredana Lecciso. Della partecipazione della compagna di Al Bano al padre di tutti i reality italiani già se n’era parlato più volte in passato. Reduce da format come La fattoria e L’Isola dei Famosi la showgirl leccese ha sempre rifiutato. Quest’anno per Signorini potrebbe essere però la volta buona per calare l’asso con un personaggio che di certo prometterebbe di fare scintille.

Le anticipazioni sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip

Le indiscrezioni riguardo la composizione del gruppo che avrà il compito di animare la nuova edizione del Grande Fratello Vip non si fermano di certo al nome di Loredana Lecciso. Il padrone di casa Alfonso Signorini sembra infatti avere tutte le intenzioni per presentare al suo pubblico affezionato un programma destinato a tenere milioni di persone incollate alla tv. Il toto nomi intanto già impazza e fra le papabili ci sarebbero il mito Sandra Milo e la bella Raffaella Fico. Nel corso di Il punto Z, lo show condotto da Tommaso Zorzi, alcuni giorni fa è stato ospite proprio il giornalista Alfonso Signorini che ha pubblicamente chiesto al vincitore del Grande Fratello “la mano” di sua sorella Gaia Zorzi. Ovviamente non si parlava di nozze ma dell’ingresso della 22enne nella casa di Cinecittà.

Ad accendere la fantasia degli autori del reality non ci sono soltanto i potenziali concorrenti ma anche la voglia di individuare i nuovi opinionisti in studio. Fra i più accreditati per accompagnare Alfonso Signorini sono in pole i nomi di Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò.