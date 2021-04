Katia Pedrotti inarrestabile, Ascanio ha occhi solo per lei – FOTO

Per Katia Pedrotti sembra che gli anni non passino mai, la donna è la stessa di tanti anni fa quando ha conosciuto il suo Ascanio

Era il 2004 quando il Grande Fratello fece entrare nella casa Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli. Lei milanese e lui romano con discendenza nobile. I due si conobbero, si innamorarono e da lì non riuscirono più a separarsi. La coppia oggi è felicemente sposata, ha due figli ed è molto seguita dal web che li ammira per quello che sono riusciti a costruire. Katia ha deciso di dedicare la maggior parte del tempo ai suoi bambini ma non ha mai rinunciato al lavoro e spesso l’abbiamo vista nei salotti televisivi di Canale 5.

LEGGI ANCHE>>>Katia Pedrotti dolorante sui social, la bella influencer non riesce a parlare. Sta male – FOTO

Katia Pedrotti: qual è il segreto per rimanere in forma?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Pedrotti (@misskatia)



LEGGI ANCHE>>>Katia Pedrotti, fisico da urlo nel nuovo video social insieme ad Ascanio- Foto

Oggi Katia è una moglie e una mamma stupenda, sembra non esserle passato un anno da quando il pubblico italiano l’ha vista per la prima volta in televisione. Qual è il suo segreto? Tanto sport e sana alimentazione. La donna infatti è la prima a ribadirlo e a dare qualche consiglio ai suoi fan curiosi su come riesce a mantenersi in forma dopo tutto questo tempo. Ascanio la guarda ancora con quegli occhi da ragazzo che lo hanno fatto innamorare e per molti la coppia è un esempio da seguire. Su Instagram Katia si presenta come una mamma, moglie e sognatrice certificata.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Pedrotti (@misskatia)

“Omaggio alla bellezza e sensualità” le scrive un follower sotto all’ultimo post, “Sei bellissima, tutto ciò che indossi lo valorizzi” aggiunge qualcun altro. Passano gli anni ma l’ammirazione e la fiducia conquistata nel corso del tempo non passa mai.