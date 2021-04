Lucilla Agosti si copre il seno mente l’acqua la bagna. E’ un incanto – FOTO

Lucilla Agosti è molto apprezzata dal pubblico, è una conduttrice televisiva, attrice e conduttrice radiofonica. Grazie alla sua semplicità e bravura ha conquistato un posto nel cuore di molti follower.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucilla Agosti (@lucillagosti)

Lucilla Agosti entra nel mondo del lavoro da giovanissima, inizia come attrice e si evolve come conduttrice televisiva e radiofonica. Lucilla è poliedrica e versatile, l’abbiamo vista al timone di Mistero, Donna Moderna Live, Distretto di Polizia ed opinionista all’Isola dei Famosi.

Lucilla è una mamma in carriera, i suoi più grandi successi sono i tre figli avuti con il compagno Andrea Romiti: Cleo (10 anni), Diego (7 anni) e Alma (3 anni).

LEGGI ANCHE —-> Federica Nargi è uno spettacolo immersa nella natura. La FOTO diventa virale

Lucilla Agosti bellissima in riva al mare. Sembra una dea

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucilla Agosti (@lucillagosti)

LEGGI ANCHE —-> Ambra Angiolini compie gli anni e Francesco Renga le fa una dedica

Lucilla Agosti è una splendida 42enne, l’artista non ha mai fatto mistero della sua età e ne fa un vero proprio vanto. Poche ore fa ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae in topless, il seno coperto dalle braccia ed il corpo accarezzato dall’acqua.

Il panorama è mozzafiato ma lei ancora di più. Lucilla da brava artista è anche un’affermata scrittrice e per arricchire la foto scrive: “Era metà settembre. In spiaggia eravamo in 5 a dir tanto. Si sentiva il rumore dell’acqua del mare, delle cicale e degli uccelli che volavano sopra di me. Io però ascoltavo il mio cuore che mi scoppiava nel petto, usciva da quella gabbia corporea e andava in alto, sempre più in alto. Come un fuoco d’artificio. Sento le cose tanto forte, le vivo intensamente, soffro, rido, esplodo e lotto. Mi voglio bene così. A 42 anni, mi voglio finalmente bene per come sono.”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucilla Agosti (@lucillagosti)

Lucilla grazie alle sue dolci parole e al suo fisico in splendida forma fa il pieno di cuoricini su Instagram.