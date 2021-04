Paola Turani, anticipazioni sul sesso del nascituro – FOTO

Paola Turani, la bellissima influencer più radiosa che mai svela qualcosa circa il sesso del nascituro.

Paola Turani, la bellissima e super riccia influencer dagli occhi di ghiaccio e dal sorriso genuino, ha postato poco fa sul profilo Instagram una foto in cui appare in tutto il suo splendore. Abito lungo ed ampio che comprende varie tonalità di rosa – dal cipria al magenta – che lascia emerge dalla scollatura profonda a V un décolleté generoso.

I capelli riposto su un lato e indomabili come sempre e poco make-up. 150 mila like in appena due ore. Cifre da record ma non per la Turani che con i suoi 1,8 milioni di followers è molto amata sul web, merito della spontaneità e della profonda umanità di Paola, disposta altresì in alcune occasioni a mostrare le proprie debolezze.

“Dimmi che vorresti una femmina senza dirmi che vorresti una femmina 😝💕 Oggi #17weeks e Benvenuto quinto mese!” scrive divertita la Turani. Un’ora fa la stessa avrebbe fatto delle anticipazioni sul sesso del nascituro.

Paola Turani svela il sesso del bambino

Un’ora fa Paola Turani avrebbe fatto alcune osservazioni – dalle storie di Instagram – circa il sesso del nascituro. In primis, ha sottolineato come non creda alle varie superstizioni e credenze che ci sono, lei preferisce vivere di sensazioni e a quelle solo crede. Ammette inoltre che lei vorrebbe che fosse una femminuccia (il che potrebbe spiegare il perché dell’abito rosa nell’ultimo post). A differenza del marito che vorrebbe un maschietto.

Al di là di tutto comunque la coppia si dichiara già felice per questa nuova vita in arrivo e che pertanto il bambino sarà ovviamente super amato. La Turani però ammette di vivere di sensazioni e queste le dicono che il nascituro sarà un adorabile maschietto.

La nascita è prevista per settembre, il primo maggio invece si scoprirà ufficialmente il sesso del bambino, momento emozionante per i futuri genitori.