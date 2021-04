Shaila Gatta, il fondoschiena protagonista nel suo ultimo VIDEO

Shaila Gatta, che panorama mozzafiato. Il fondoschiena della velina diventa il protagonista indiscusso nel suo ultimo video.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

Shaila Gatta, la bellissima velina ha dedicato gli ultimi suoi post al fondoschiena: già ieri infatti con questo video (sopra riportato) ha risposto alle curiosità che permeano attorno ai glutei, come fare per averli d’acciaio. E chi può dare un consiglio se non la stessa Shaila? basta guardarle il fisico marmoreo per rendersi conto di quanto la ballerina sia un’incredibile atleta fitness.

Da queste numerose richieste provenienti dalle followers che vorrebbero “emulare” la propria beniamina, Shaila ha deciso di intervenire sulla materia sfatando alcuni miti. Consigli curati nella sua ultima rubrica dal titolo “🤸🏻‍♀️Shaylinka’s Sport episodio 1🤸🏻‍♀️” che ha raccolto tantissimi consensi.

La stessa velina ha ripostato alcune storie dove è stata taggata e mostrando un profondo orgoglio e senso di gratitudine per l’affetto dimostratole.

Shaila Gatta, leggings super attillati: fondoschiena in vista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

Con la gioia nel cuore, Shaila aveva già annunciato questo video con tanto di countdown: l’attesa finalmente è finita. Due ore fa pubblicato il video di un “FULLBODY HIIT 🏋️‍♀️” insieme al fidanzato Leonardo Blanchard. Pillole di fitness per un allenamento completo: “…vi lascio questo workout FULL BODY HIIT realizzato con l’immancabile partecipazione del mio @leonardo_blanchard 💘” scrive Shaila.

Ma ammette, arriverà un video con focus proprio sui glutei visto che tanti hanno chiesto un intervento mirato per mettere in pratica quanto rivelato dalla velina nel corso della sua ultima rubrica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

“Visto l’incredibile interesse suscitato dai glutei 🍑 ho deciso che realizzerò per voi un video-allenamento con focus proprio sui nostri lati B 😝” insomma, non resta che attendere.