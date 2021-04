Uomini e Donne anticipazioni 23 aprile: Massimiliano vuole davvero Eugenia? Dopo il bacio che è scattato tra di loro, ci sono molti dubbi nel loro rapporto che sta nascendo

Delle parole che Eugenia non si aspettava… Cosa fareste al suo posto? #UominieDonne pic.twitter.com/YX6jCThlUx — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 16, 2021

Massimiliano è finalmente riuscito a riprendersi Eugenia, tra di loro ci sono state due esterne piuttosto importanti ed entrambe le volte che si sono visti, tra di loro c’è stato un bacio. Se da una parte Eugenia è felicissima di questa svolta nel loro rapporto, Massimiliano non ha preso molto bene il fatto che Eugenia abbia fatto una battuta su un cane che si chiama come l’altra corteggiatrice di Massimiliano, Vanessa. Gianni Sperti non ha capito bene il perché di questa sua reazione e ha pensato che il tronista si sia fatto condizionare da loro e che per questo sia andato a riprendersi la corteggiatrice.

Uomini e Donne: le anticipazioni

Eugenia ha preso una decisione! Massimiliano riuscirà a farle cambiare idea? ORA a #UominieDonne… pic.twitter.com/KqkN55D3H5 — Witty TV (@WittyTV) April 16, 2021

Eugenia ci ha tenuto a sottolineare che, a telecamere spente, lei e Massimiliano si sono detti cose davvero molto importanti e che per questo si sta fidando di lui. Gli altri, invece, non ne sono così tanto convinti del suo interesse. Intanto l’altro tronista, Giacomo, ha deciso di far scendere altre corteggiatrici e questo ha gettato nello sconforto le ragazze già lì che pensavano di essere vicine al traguardo della scelta, ma a quanto pare manca ancora un bel po’ di tempo al momento in cui Giacomo deciderà con chi vorrà uscire dal programma. Carolina e Martina, dunque, devono attendere ancora un altro po’.

"Tu sei un po' freddo con lei oggi…" Siete d'accordo con le parole di Gianni? #UominieDonne pic.twitter.com/T0HahgFPo7 — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 16, 2021

Manca circa un mese e mezzo alla fine del programma in cui hanno deciso di partecipare e i ragazzi devono darsi una mossa e capire con chi voler terminare questo percorso: riusciranno a capire con chi vorranno trascorrere un’estate d’amore?