Manca ormai un mese al termine della ventesima edizione di Amici che decreterà chi tra i cantanti e i ballerini rimasti in gara alzerà la coppia della vittoria. Giunti alla sesta puntata del serale che verrà trasmessa sabato 24 aprile, il programma continua ad andare in onda in differita. Per questo motivo anche questa settimana il pubblico ha avuto modo di conoscere le anticipazioni al termine della registrazione avvenuta giovedì sera.

Gli ospiti della sesta puntata del serale di Amici 20

Oltre ai risultati delle sfide a squadre e ai nomi dei due ragazzi finiti a rischio eliminazione, dalle anticipazioni si è scoperto chi saranno i due super ospiti della sesta puntata. Come ogni settimana la padrona di casa, Maria De Filippi, ha invitato un ospite musicale per intrattenere il pubblico con una coinvolgente esibizione.

Domani sera ci sarà un graditissimo ritorno, ovvero quello di Annalisa. L’artista torna sul palco che l’ha lanciata e che ha avuto modo, nel corso degli anni, di solcare diverse volte. Maria è infatti molto affezionata alla cantautrice e non perde occasione di invitarla ogniqualvolta ce ne sia l’opportunità. Annalisa canterà il suo ultimo singolo nonché il brano con il quale ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo, “Dieci“.

All’ospite musicale se ne affianca un secondo che possiede il compito di riempire l’intermezzo tra le sfide a squadre. Per diverse puntate è toccato a Pio e Amedeo intrattenere il pubblico, ma i due sono attualmente impegnati con il loro programma “Felicissima sera” in onda ogni venerdì. Al loro posto si sono alternati nelle scorse settimane alcuni personaggi dello spettacolo: Francesca Manzini e Raoul Bova.

Nella sesta puntata ci sarà l’attore Nino Frassica che recentemente è stato protagonista proprio in Mediaset con la fiction “Fratelli Caputo“. Il comico è attualmente impegnato nel programma di Fabio Fazio “Che Tempo che Fa” dove è ospite fisso. Sono tuttavia diversi i progetti che lo hanno visto coinvolto nell’ultimo periodo. Dalla partecipazione al film “Genitori vs influencer” alla pubblicazione del suo ultimo libro “Vipp tutta la Veritàne“.

Annalisa e Nino Frassica saranno quindi gli ospiti della puntata del serale di Amici che andrà in onda domani sera in prima serata su Canale 5.