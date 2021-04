Cristina Chiabotto: nuova Luce nei suoi occhi, manca sempre meno -FOTO

L’attesa è finita per Cristina Chiabotto che non vede l’ora di abbracciare la sua Luce, quanto manca alla nascita? Una nuova Miss Italia

Cristina Chiabotto non sta più nella pelle e non vede l’ora di abbracciare per la prima volta la sua piccola Luce. Non manca molto al parto e l’ex Miss Italia si sta preparando al meglio per questo lieto evento. E pensare che fino a qualche anno fa, la donna aveva dichiarato di non avere nessuna intenzione di fare una famiglia e invece le cose sembrano essere cambiate di molto.

Cristina Chiabotto: quando nascerà Luce?

L’ex Miss Italia ha finito il tempo e nei primi di maggio nascerà la sua bambina. Cristina Chiabotto e Marco Roscio hanno deciso di chiamare la piccola Luce Maria Un nome diverso dal solito che racchiude un grande significato. “Luce è un nome dolce e un augurio per la mia bambina: quello di avere una serenità profonda, da trasmettere agli altri” Aveva spiegato a Gente la futura mamma. Maria invece è dedicato alla nonna che è scomparsa lo scorso maggio per il Covid. L’ex Miss Italia nei primi mesi di gravidanza ha avuto dei problemi, infatti aveva contratto il virus mettendo a rischio la sua piccola. Per fortuna poi tutto è andato per il verso giusto ed ora mostra il suo pancione pronto ad esplodere. “Il mio countdown…aspettando Luce”. Scrive su Instagram.

C’è una luce nuova nei suoi occhi, più profonda e da donna. Oggi infatti Cristina Chiabotto è ancora più bella consapevole del suo successo e fortunata di tutto quello che possiede: dalla famiglia al lavoro. I fan sperano che una volta partorito possa tornare in televisione dove manca da tanto tempo, quasi tre anni.