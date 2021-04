Antonella Mosetti: bellissima in rosa, ma qualche fan non approva – VIDEO

Antonella Mosetti è la Pink Lady del 2021, vestita così fa impazzire il web ma il commento di un fan lascia tutti perplessi

Antonella Mosetti non si lascia intimidire dall’età che avanza, anzi combatte il passare degli anni con uno stile di vita sano, allenamento e alimentazione giusta. Molto attiva sui social, la showgirl condivide con i fan alcuni momenti della sua giornata e a volte si lascia andare a qualcosa di osé. Tra Tik Tok e Instagram Stories si sente alla moda in qualsiasi occasione ma c’è chi non rinuncia a fare dei commenti un po’ stravaganti.

Seguita da quasi settecento mila follower, Antonella Mosetti sa cosa piace ai fan e per questo non perde occasione di conquistarli. Che sia una foto o un video non importa, da vera showgirl mostra le sue forme e tutta la sua sensualità. Così nel suo ultimo post che è un tik tok indossa un vestito rosa, sembra quasi una sottana, corto fino al ginocchio e di raso. Solo due spalline lo sorreggono e sotto non ha nulla, nessun reggiseno a coprire il lato A. La donna si diverte a twerkare, vuole imitare Elettra Lamborghini, ma non riesce nel suo intento tanto che uno dei suoi follower non può fare a meno di commentare: “Scoreggiavi?”.

Oltre a quel messaggio divertente, ci sono poi altri commenti da parte di fan che non perdono occasione di mostrare la loro gratitudine e ammirazione nei confronti della Mosetti. Molti la vorrebbero all’Isola dei famosi, ma lei riuscirebbe a stare lì senza tutti i suoi comfort?