Chiara Ferragni una mamma super nel momento più bello, sublime-FOTO

La bella influencer Chiara Ferragni si è fatta immortalare in un momento molto privato che riguarda la sua bambina appena nata

Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram una foto di se stessa mentre si tira il latte dal seno per darlo alla sua piccola Vittoria e nutrirla. Nella didascalia ha scritto:”La vita organizzata come una nuova mamma”. Lei appare raggiante e sorridente, felice di fare questo sforzo per la sua piccola. Nei commenti tutti la elogiano:“La bellezza” scrive la collega Giulia Gaudino. Arriva il commento anche di Ludovica Valli che da poco ha partorito come la Ferragni, una bambina. Commenta scrivendo:”Io ogni giorno, noi donne, mamme siamo una forza della natura”.

Chiara Ferragni, mamma, donna e lavoratrice

L’influencer è l’esatta rappresentazione di una donna in carriera e mamma allo stesso tempo. Mentre gestisce il suo business da casa e le sue quotazioni in borsa, allatta la piccola Vittoria nata a marzo e gestisce Leone che ha compito 3 anni qualche giorno prima della nascita della sorellina. I due infatti festeggeranno il compleanno nello stesso mese. Insomma Chiara Ferragni è una donna combattiva e realizzata, lei che dalla vita ha ottenuto tutto, è la rappresentazione che con impegno e determinazione si possono raggiungere obiettivi inimmaginabili. Non si ferma un’istante tra lavoro e figli. Accanto a lei ha un marito premuroso sempre presente per aiutarla e sostenerla.

Sicuramente un compagno che fa la differenza per un personaggio così esposto come lei. Negli ultimi mesi della gravidanza infatti la Ferragni è stata molto criticata per aver condiviso su Instagram una foto allo specchio che la ritraeva nuda con il suo pancione. Secondo alcuni era inappropriata. Suo marito è sceso in campo e con la sua solita ironia l’ha difesa scattandosi anche lui una foto nudo. I due si supportano a vicenda e ci sono l’uno per l’altro sempre. Hanno creato una famiglia splendida ed entrambi sono personaggi di grande successo. Fedez ha partecipato a Sanremo mesi fa ed è arrivato secondo e recentemente è uscito su Prime video con il programma LOL di cui è conduttore con Mara Maionchi.

Insomma genitori a tempo pieno ma anche lavoratori, riescono ad incastrare i due mondi perfettamente. Chiaramente hanno anche l’aiuto delle nonne che ricoprono il loro ruolo con grande piacere. La mamma di Chiara appare sempre in prima linea per i due amati nipotini.