La famosa attrice italiana, conosciuta dal pubblico come ‘Donna Imma’, ha pubblicato una foto in balcone: vediamola!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Pia Calzone (@mariapiacalzone)

In questa foto, scattata a Napoli e postata circa un’ora fa, Maria Pia è accovacciata sul balcone e mostra le sue gambe divine, che sembrano quelle di una ventenne.

La didascalia del post comincia così: “La vita va sempre avanti“.

Donna Imma guarda l’obbiettivo e accenna un sorriso, con delle labbra colorate di rosa fucsia.

I fan hanno apprezzato molto lo scatto, tanto da lasciarle già circa 3.000 mi piace e più di 30 commenti, tra i quali si legge: “Quanto sei bella e quegli occhietti belli, stupendi e meravigliosi“, “Tu sei sempre bellissima, che lo dico a fare“, “Che splendore“, oppure “Bravissima attrice e donna bellissima“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Maria Pia Calzone conquista adagiandosi sul lungomare, la FOTO è sublime

Maria Pia Calzone ha talento da vendere: nessuna come lei!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Pia Calzone (@mariapiacalzone)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Maria Pia Calzone è scaramantica: “donna Imma” è il sale ovunque anche negli slip – Video

Maria Pia Calzone è una brillante stella del cinema, ma nel corso della sua strepitosa carriera ha preso anche parte al mondo del teatro ed ha avuto un’esperienza come doppiatrice, nel film d’animazione ‘Gatta Cenerentola‘.

Gli spettacoli teatrali in cui ha recitato, invece, sono i seguenti: ‘Amleto‘, ‘Sogno di una notte…‘, ‘Le Gemelle di Copì‘, ‘Tre bicchieri di cristallo‘, ‘Le Troiane‘, ‘Lisitrata‘, ‘Bestailità‘ e per ultimo, ma non per importanza, ‘Provando… Dobbiamo parlare‘.

Il suo debutto nel mondo della recitazione avvenne nel 1988, con il film ‘Chiari di Luna‘ diretto da Lello Arena.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Pia Calzone (@mariapiacalzone)

Sin da subito la fantastica Maria Pia Calzone si è guadagnata l’affetto e l’amore del pubblico: l’Italia la ama!