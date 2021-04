Noemi baciata dal sole, il suo sorriso illumina il web: stupenda – FOTO

Noemi irradia Instagram con il meraviglioso sorriso, baciata dal sole è l’immagine della bellezza: il suo importante messaggio

Dal nome del suo ultimo album, Noemi ha vissuto una vera “Metamorfosi“, che non si risolve solo nella perdita di peso, la quale non ha certo determinato la sua bellezza, da sempre evidente.

Ma in un cambiamento interiore, la cui necessità si è fatta sempre più forte, fino a prendersi il suo tempo durante lo stallo imposto dal lockdown. Un momento sfruttato per rimettersi in discussione, fino a entrare in contatto con la propria identità, e darle una nuova forma, anche fisica.

E oggi Veronica Scopelliti, in arte Noemi, splende più che mai di bellezza e consapevolezza, e l’ultimo scatto postato su Instagram ne è una meravigliosa dimostrazione.

Noemi, sorriso che irradia il web: il suo importante messaggio

Noemi utilizza Instagram per lanciare un importantissimo messaggio, e lo fa accompagnandolo a uno dei suoi più radiosi sorrisi. Nell’occasione della Giornata della Terra, in un panorama mozzafiato, ricorda ai fan la bellezza del nostro pianeta e l’importanza di preservarlo per le future generazioni, ogni giorno trascorso in questo miracolo che è la Terra.

La crisi ambientale e climatica ci impone il dovere di prendere coscienza della condizione in cui versa e abbracciare il cambiamento verso un mondo necessariamente più verde. L’unico modo per rendere utile i nostri errori, è imparare da essi è intraprendere insieme questa transizione.

Il messaggio suscita essenziali riflessioni: “Viviamo su un pianeta meraviglioso, e perché le generazioni future possano abitare un mondo sano, ogni giorno va vissuto come l’Earth Day“. Una testimonial perfetta per questo slogan, Noemi irradia Instagram con la sua genuina bellezza immersa nella natura.