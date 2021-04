Vera Gemma, la confessione inaspettata: “Non me ne vergogno, ero felice”

Vera Gemma sta facendo parlare molto di lei, ma cosa sappiamo sul suo passato? La confessione lascia il web senza parole, i dettagli

Vera Gemma è una dei concorrenti del reality in onda su Canale 5 l’Isola dei famosi, molti la considerano la protagonista delle Honduras e la maggior parte punta tutto sulla sua vittoria. Era stata eliminata ma con il ripescaggio è tornata a Playa Palopa ed ora non ha nessuna intenzione di mollare. Così tra una discussione e l’altra, prove e fame, ecco cosa ha rivelato la donna. La sua confessione vi stupirà.

Vera Gemma: la confessione prima di partire

Più volte la donna ha ribadito che si è fatta strada da sola nel mondo dello spettacolo senza chiedere mai nulla a nessuno e in particolare a suo padre, Giuliano Gemma. “Sono l’unica figlia d’arte in Italia che non ha mai chiesto a suo padre di alzare il telefono per me, di farmi recitare in un suo film o fiction”. Ha dichiarato in un’intervista a Ora, facendo riferimento a tutte le critiche che ha dovuto assorbire nel corso degli anni. Ma quello che ha spiazzato i lettori è stata la sua confessione riguardo al passato e al lavoro. Sembra che la donna abbia lavorato in un circo per sei anni e durante il soggiorno a Los Angeles diventò una star dello Streap Club. “Fu uno dei periodi più belli della mia vita” ha dichiarato.

Vera non di vergogna di ciò che è stata e sull’Isola sta facendo scoprire lei stessa con tutte le sue fragilità. Sarà per questo che i suoi compagni non perdono occasione di nominarla? Infatti anche ieri sera si è beccata la nomination insieme a Fariba, riuscirà anche questa volta a superare la sfida? Per il pubblico ha già vinto.