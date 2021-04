Un operaio di 42 anni ha perso la vita questa mattina in un tragico incidente stradale verificatosi nei pressi della Base Usaf di Aviano, in provincia di Pordenone.

Ennesima tragedia sulle strade del nostro Paese. Questa mattina un uomo di 42 anni è deceduto in un incidente verificatosi ad Aviano, in provincia di Pordenone. Stando alle prime ricostruzioni, la vittima viaggiava a bordo di un’auto che, per cause ancora da accertare si è scontrata frontalmente contro un camion che procedeva in direzione opposta. Inutili i tentativi di soccorso per il conducente della vettura, deceduto sul colpo. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri.

Nella mattinata di oggi, venerdì 23 aprile, un uomo ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto in via Pordenone, nei pressi della Base Usaf di Aviano, comune in provincia di Pordenone. A perdere la vita un operaio di origini straniere di 42 anni. Stando a quanto riporta la redazione de Il Messaggero Veneto, l’operaio era alla guida della sua auto, una Mazda 3 che, per cause ancora in fase di verifica, avrebbe invaso la corsia opposta di marcia scontrandosi frontalmente con un camion. Dopo il violento impatto, l’auto si è ribaltata ed è stata trascinata per alcuni metri andando completamente distrutta.

Sul luogo dell’incidente si sono precipitati i vigili del fuoco ed il personale medico del 118. I pompieri hanno estratto il corpo del 42enne dall’abitacolo e lo hanno affidato all’equipe medica che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso, sopraggiunto sul colpo.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi di legge per chiarire con esattezza la dinamica dello scontro ed accertare eventuali responsabilità. Non sono chiare ancora le cause che hanno portato la Mazda a sbandare finendo nella corsia opposta.