Tatsiana Paulava con una mossa da maestro diventa una sexy principessa – VIDEO

Tatsiana Paulava fa sognare i fan mettendo in scena una vera favola: il passaggio da casual a favola sorprende il pubblico

Nelle favole più famose arriva sempre un dolce bacio a trasformare per magia il protagonista in una vera principessa. Tatsiana Paulava dimostra di non aver bisogno del principe azzurro per ottenere quello che Madre Natura ha voluto già donarle alla nascita. La sexy modella venuta dall’ex per deliziare gli occhi dei suoi tantissimi follower di Instagram ha pubblicato un video sul suo profilo che lascia senza fiato.

L’influencer si mostra seduta su una poltroncina con addosso soltanto un paio di shorts e un top arcobaleno. Basta un solo movimento delle mani per trasformarsi in un secondo in una vera e propria principessa. In un attimo infatti Tatsiana indossa un lungo e pomposo abito da sera lilla con cui si diverte a sfilare di fronte all’obiettivo. Immagini che oltre a lasciare a bocca aperta raccontano di un personaggio capace di usare simpatia ed ironia per conquistare il cuore dei suoi fan.

Tatsiana Paulava la sexy influencer che fa impazzire il web

Tatsiana Paulava è una delle modelle più conosciute nel mondo dei social grazie alla sua capacità di contraddistinguersi per bellezza e simpatia. Purtroppo della sua vita privata non si conosce molto perché nonostante pubblichi quotidianamente foto e video sui suoi profili sembra sempre molto attenta a non rivelare troppo. Probabilmente è un modo per evitare che i suoi tantissimi ammiratori restino con il cuore spezzato perché è difficile da credere che una modella tanto affascinante sia ancora single. La sua intera carriera è incentrata sulla voglia di mostrare quanto di bello esiste nel mondo della moda. Tatsiana in particolare concentra spesso la sua attenzione sui dettagli dell’abbigliamento che sono poi gli elementi fondamentali che rendono elegante una donna.

Fra i suoi interessi infatti ci sono soprattutto scarpe e calze, due accessori che se associati ad un fisico come il suo, possono spalancare davanti agli occhi le porte del paradiso. Una dolce fata arrivata dall’est per mostrare tutta la bellezza e il fascino tipiche delle donne che nascono in quelle terre incantate.