Gianluca Gazzoli: biografia, età, carriera, dello speaker radiofonico

Gianluca Gazzoli oggi è tra gli ospiti di Verissimo. Il conduttore radiofonico si racconta ai microfoni di Silvia Toffanin.

Conduttore radiofonico e papà. Gianluca Gazzoli è tra gli ospiti di oggi a Verissimo. Il format di Silvia Toffanin è in onda questo pomeriggio a partire dalle 15,30. Lo speaker di Radio Deejay ripercorrerà il suo vissuto.

Nato nel 1988, oltre a essere un conduttore ha appena pubblicato un libro edito Mondadori. “Scosse – la mia vita a cuore aperto”, il titolo della nuova uscita.

Dopo la gavetta nei villaggi Turistici, Gazzoli arriva a Radio Number One per poi passare a Rai Radio2. Inoltre ha collaborato in svariati programmi tra cui il Festival di Sanremo, The Voice, Quelli che il Calcio, Domenica In. Poi è passato a Radio Deejay.

Tra le sue passioni, oltre alla radio, vi è lo sport. Gianluca gioca a calcio r basket. Inoltre pratica snowboard e skateboard.

Gianluca Gazzoli, da 17 ha una malattia

Inoltre il conduttore è molto appassionato anche di social. Videomaker, utilizza il web per raccontare storie. Seguito da ben 71,6 milioni di follower, ogni giorno posta foto di vita personale e professionale.

Da 17 anni è stato colpito da una malattia che ha tenuto nascosta. Lo speaker soffre di aritmie cardiache da quando ha 15 anni. Nel torace ha impiantato un defibrillatore che li permette di rimanere in vita normalizzando il ritmo del suo cuore nel caso di accelerazione. Nel suo ultimo libro racconta proprio questa difficile malattia.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale ha una splendida famiglia. Sposato è anche papà. Secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere il prossimo conduttore di X Factor.