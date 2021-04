Rosalinda Cannavò anche in pieno trasloco è una Dea: record di likes FOTO. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto su Instagram

Rosalinda Cannavò è una delle donne più amate degli ultimi mesi. Tornata sotto ai riflettori per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, nella casa più spiata d’Italia ha risolto tantissimi aspetti della sua vita con cui non pensava mai di riuscire a scendere a patti. È tornata a farsi chiamare con il proprio nome, ha denunciato tante cose del suo lavoro e ha capito di volere molto di più da una relazione.

Rosalinda Cannavò bellissima nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Nella casa, infatti, Rosalinda ha cominciato a nutrire dei dubbi sulla sua relazione di dieci anni quando era certa di essere vicina al matrimonio e ha deciso di chiudere questa storia per gettarsi tra le braccia di Andrea Zenga, che ha saputo darle fin da subito quello che ha sempre cercato. Ad oggi Rosalinda è felicissima insieme a lui, praticamente già convivono e da quando sono usciti dalla casa non si sono mai separati neanche per un solo giorno.

Tra l’altro Rosalinda ha un pubblico di persone che la seguono dal Grande Fratello Vip, che si sono sinceramente affezionate a lei e che le fanno sentire il loro affetto tutti i giorni.