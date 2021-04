“Come si fa a non amarti?” L’outfit di Giorgia li annienta tutti-FOTO

La bella e brava cantante Giorgia appare splendida con indosso un abito giallo e anfibi neri sdraiata su un divano bianco

Giorgia ha condiviso una foto in cui appare bellissima con indosso un abito giallo senza spalline e anfibi neri. Appare sdraiata su un divano bianco. Carlo Conti è tornato con il suo show Top 10, un format che piace molto al pubblico. Ospite Giorgia che ha rubato la scena con la sua bellezza e bravura. Ha rivelato il suo cantante preferito che è Ray Charles, suo padre glielo faceva ascoltare sempre. Ama la musica pop e il soul. Confessa anche qual’è il su attore preferito, si tratta di Totò.

Giorgia nel programma di Carlo Conti cattura la scena

Giorgia è stata ospite nel programma di Carlo Conti che è tornato, Top 10. Lei si è presentata con un abito giallo, elegante come sempre e incantevole ha catturato gli sguardi di tutti. Conti ha condiviso alcuni video delle sue esibizioni passate in onore del suo compleanno che cade il 26 aprile, a breve dunque e la cantante compirà 50 anni un traguardo importante. Festeggerà con il suo compagno e il figlio, dal momento che la pandemia è ancora in atto e non si possono organizzare grandi festeggiamenti.

Il programma di Conti è un format molto amato e ripercorre la musica più famosa e storica italiana. Garantito divertimento e spensieratezza. I partecipanti della prima serata sono stati Nancy Brilli, Christian De Sica e Massimo Boldi, chiamati i Cinepanettoni. La seconda squadra invece sono i Goggi, di cui fanno parte Loretta Goggi, Cesare Bocci e Paola Minaccioni. Attori magnifici che hanno fatto la storia del cinema in Italia, tutti insieme hanno dato vita ad una serata memorabile tra battute e sketck divertenti. La conduzione di Carlo Conti è come sempre fantastica e travolgente.

Ma la vera protagonista è stata per l’appunto Giorgia che ha incanto tutti attirando l’attenzione su di se. Lei è indubbiamente tra le cantanti più brava che ci sono in Italia, la sua voce è unica e meravigliosa. Le sue canzoni hanno da sempre un grandissimo successo e piacciono a tutti. Per l’Italia lei è un vanto.