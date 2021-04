“Non li voglio”: madre confessa l’omicidio dei suoi gemelli di 6 settimane

Una giovane madre avrebbe ucciso i suoi due gemelli, di appena sei settimane. La confessione shock del movente alla polizia: “Non li voglio”

Una tragedia familiare, culminata nel modo più drammatico. A New York una donna di 23 anni, Danezja Kilpatrick, è stata accusata di aver ucciso i suoi figli, due gemelli di sei settimane. I corpicini di Dallis e Dakota Bentley, un maschietto e una femminuccia, sono stati trovati senza vita nel suo appartamento del Queens. Avevano appena compiuto sei settimane di vita.

L’arresto della donna è avvenuto quando gli agenti di polizia hanno risposto a una chiamata al 911, il numero per le emergenze, da parte dei vicini preoccupati per la sorte dei bambini. E una volta entrati nell’abitazione della Kilpatrick, hanno rinvenuto i due neonati morti. Davanti allo shock e allo sgomento dei poliziotti, la donna avrebbe confessato gli omicidi, dicendo: “Non li voglio“.

Uno dei bambini era nella culla ed era “senza vita, con traumi al corpo”, ha dichiarato David P. Barrere, portavoce del dipartimento di polizia. Dopo aver trovato il primo cadavere, gli agenti hanno chiesto alla Kilpatrick dove fosse l’altro bambino e lei ha indicato il lavandino della cucina. L’altro neonato era avvolto in una coperta sotto il lavello.

Gli investigatori hanno riferito di aver trovato un coltello nell’appartamento, compatibile con le ferite da taglio su uno dei corpicini dei neonati. Non è ancora chiaro se l’omicidio dei bambini sia avvenuto al culmine di un episodio psicotico della madre, di cui al momento non risultano disturbi psichiatrici. Ma per definire esattamente come sono morti Dallis e Dakota, bisognerà attendere i risultati delle loro autopsie.

La madre non aveva precedenti penali, ed ora si trova in carcere, in custodia cautelare. L’accusa nei suoi confronti è di duplice omicidio di minore.