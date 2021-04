UnoMattina, si cambia alla conduzione: in arrivo l’inedito duo

Presto dovremo dare il benvenuto a Uno Mattina Estate. Marco Frittella e Monica Giandotti andranno in vacanza, per fare spazio a due nuovi conduttori di cui non si conosce il nome. Ecco tutti i dettagli su quali potrebbe essere i due giornalisti papabili.

Ormai fine aprile è arrivato e tra poco dovremo salutare Uno Mattina, per fare spazio all’edizione estiva che avrà inizio il 25 giugno.

Nelle ultime ore, è cominciato il toto-nome. Per ora nessun tipo di certezza, ma solo la consapevolezza che Marco Frittella e Monica Giandotti andranno in vacanza. A settembre, quindi, probabilmente li rivedremo di nuovo insieme alla conduzione del programma.

Le prime ipotesi sui conduttori di Uno Mattina Estate

Si cominciano a fare le prime ipotesi su chi sostituirà i due giornalisti. Secondo il sito DavideMaggio.it, potremmo rivedere Barbara Capponi ma, stavolta, senza essere affiancata da Alessandro Baracchini. Possibile conduttrice anche Giorgia Cardinaletti.

Si ha già qualche idea, dunque, su quale sarà il volto femminile che vedremo ad Uno Mattina Estate. Ancora dubbi, però su quale sarà il conduttore. È quasi sicuro, come detto in precedenza, che non sarà dato spazio nuovamente ad Alessandro Baracchini. Si parla del possibile ritorno di Roberto Poletti che, secondo indiscrezioni, potrebbe essere ricollocato in autunno.

Nelle prossime ore si potrà capire sicuramente qualcosa in più sul futuro di Uno Mattina.

Nel frattempo, nelle ultime ore sono arrivate news per quanto riguarda il palinsesto estivo che intende proporre la Rai. Già a maggio, su Rai Uno, andranno in onda due successi di Beppe Fiorello: L’oro di Scampia, che andrà in onda l’8 maggio, e Io non mi arrendo, che andrà in onda il 15 maggio.

Due film molto amati dal pubblico italiano e che sicurament4 riscuoteranno successo anche in replica. Non ci resta che attendere, a questo punto, nuovi dettagli sul palinsesto Rai che promette diversi cambiamenti.