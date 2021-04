Isola dei Famosi verso la cancellazione? Disastro in Mediaset, cambia tutto

Isola dei Famosi cancellata il giovedì: adesso andrà in onda dal venerdì. Le ultime puntate sono state registrate

Isola dei Famosi (Mediaset Play)L’Isola dei Famosi è sicuramente uno dei programmi più seguiti di questa stagione. Ilary Blasi è tornata in televisione a gran richiesta, dopo diverse edizioni del Grande Fratello Vip che ha condotto. In questo tempo che è stata lontana dallo schermo è mancata molto ai telespettatori che durante tutta l’edizione dell’ultimo Grande Fratello ha richiesto a gran voce la sua presenza per le prossime che verranno. Non sappiamo se Ilary tornerà mai a condurlo, ma per il momento si è appropriata dell’Isola dove sta mettendo in mostra tutto il suo talento.

Isola dei Famosi cancellata di giovedì: i motivi

Ilary Blasi all’Isola dei Famosi (screenshot video)Accanto a lei tre opinionisti d’eccezione: Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi. Nonostante loro quattro che sono assolutamente bravissimi, questo cast non sta affatto entusiasmando il pubblico e, purtroppo, gli ascolti continuano a calare. Complici i continui abbandoni da parte dei concorrenti che, per un motivo o per un altro, stanno lasciando il gioco. Un’edizione piuttosto sfortunata, e in aggiunta a tutte queste cose, a causa dell’Isola spagnola il giovedì sera va in onda una puntata registrata. Per questo motivo la Mediaset ha deciso di cambiare il giorno della settimana in cui andrà in onda il programma.

Pare infatti che non andrà più in onda di giovedì ma di venerdì: una decisione necessaria perché un programma come questo necessita di andare in onda in diretta e non con una puntata registrata com’è accaduto di recente. I telespettatori saranno sicuramente contenti di questa decisione da parte della Mediaset.