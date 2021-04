Monica Bellucci non smette di piacere: anche sui social è lei la vera regina indiscussa di bellezza e sensualità: un tripudio di consensi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel)

Gli anni passano ma lei rimane comunque la diva italiana per eccellenza. Bella e brava come non mai, Monica Bellucci all’età di 56 anni è la bellezza mediterranea senza freni. L’attrice, sinonimo di sensualità ma anche maturità, nel corso della sua lunga carriera ha interpretato ruoli importanti e diversissimi. Tra questi Malena, Cleopatra, Maria Maddalena, Bond girl.

Una bellezza tutta naturale quella della nostra Monica Bellucci che a differenza di molte altre sue colleghe non ha mai fatto ricorso alla chirurgia estetica. “Sopporto ancora le mie rughe ma non condanno i ritocchi estetici se sono ben fatti e ti fanno sentire meglio – ha detto in una recente intervista a La repubblica – È una scelta molto personale e oggi ci sono tante gradazioni possibili”.

Parlando della sua carriera la Bellucci ha rivelato anche il suo personale segreto di essere anche autoironica sul lavoro. Come fare? Merito dei suoi figli, Deva di 16 anni e Léonie, 11, entrambi nati dall’amore, oggi finito, con l’attore Vincent Cassel. Loro hanno cambiato l’ordine delle priorità dell’attrice che non ha mai perso la passione per il suo lavoro ma grazie a loro ha oggi un “distacco salutare – ha detto – penso a loro e meno a me”.

LEGGI ANCHE -> Elenoire Casalegno, la FOTO prima e dopo fa impazzire i fan

Monica Bellucci, impareggiabile anche sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel)

LEGGI ANCHE -> Anna Tatangelo torna in studio, selfie dall’alto che ti fulmina – FOTO

E cosa dire di questa nuova visione che Monica Bellucci ha del suo lavoro? A noi piace tantissimo anche perché il risultato è come sempre al top. Ce lo dimostra anche nella sua ultima foto pubblicata su Instagram. Giunonica, poderosa, intrigante, sensuale eppure mai volgare.

La sua maturità incanta e piace, forse oggi ancora di più che nel passato. Monica parla al telefono e indossa una gonna a quadri con uno spacco vertiginoso che sale su, quasi fino all’inguine. E sopra un top in seta e pizzo color carne. Si accarezza i capelli con le mani e lo sguardo è in alto, un po’ perso e pensieroso.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel)

I commenti fioccano e non si fermano. Cuori, baci, complimenti di ogni genere per lei che all’età di 56 anni è ancora la “queen” come sottolinea un suo fan. Non ci sono rivali per lei. Fermi tutti: Monica Bellucci è ancora il meglio del meglio, al cinema come sui social.