Miriam Leone conquistò tutti con la sua bellezza nel lontano 2008: la siciliana conquistò il titolo di Miss Italia. Da quel giorno la sua vita è cambiata, così come la sua carriera. In questi anni, la classe 1985 ha ben figurato sia come attrice che come conduttrice e valletta. Il pubblico è letteralmente innamorato di lei: la 36enne è davvero una bomba sexy ed è dotata di una bellezza più unica che rara.

L’ultima fotografia apparsa sul suo profilo Instagram è davvero particolare. Gli utenti che la seguono sui social network restano sempre a bocca aperta di fronte ai suoi post. Anche con un trucco non propriamente spettacolare e con le labbra screpolate, la Leone è di una fascino luccicante.

Miriam Leone, primo piano da urlo: che bellezza

Miriam Leone, poco fa, ha condiviso su Instagram un selfie davvero particolare. L’attrice ha stregato i suoi followers con i suoi occhi verdi e il suo sguardo magnetico. Nonostante sia truccata in modo discutibile, il suo viso è sempre bellissimo e luminoso. “Selfie stupidi di giornate felici con le labbra screpolate e l’ombretto glicine…”, ha scritto nella didascalia. Il post ha ovviamente fatto il pieno di likes.

In pochi minuti, infatti, è già stata superata la quota dei 10mila cuoricini. “Le tue sopracciglia patrimonio dell’umanità”, “Sempre stupenda”, “Sei bella lo stesso”, “Sei un’opera d’arte”, si legge tra gli innumerevoli commenti. Ogni singolo contenuto che la siciliana posta in rete ottiene sempre un ottimo riscontro.

La 36enne, qualche giorno fa, ha pubblicato in rete un breve filmato da urlo in cui indossa un vestitino decisamente scollato con décolleté esagerato in primo piano.