Stefano De Martino: la sorella sarà presto in tv, il motivo

La sorella di Stefano De Martino ha deciso di intraprendere la strada del fratello? Ecco cosa riporta il gossip sulla ragazza napoletana

La famiglia De Martino è destinata ad essere attiva nel mondo dello spettacolo e della televisione. Come il ballerino Stefano ha intrapreso tale carriera, anche la sorella ha a che fare con quella cerchia ed oggi vi sveliamo il perché. I due sono molto uniti, uno complice dell’altro e condividono tanti momenti: dagli alti ai bassi. Cosa sappiamo su Adelaide De Martino? Scopriamo qualche dettaglio.

Stefano De Martino: il gossip sulla sorella

Si chiama Adelaide De Martino ed ha ventisette anni, cinque anni in meno di Stefano. Secondo il gossip la ragazza è fidanzata con un noto attore che presto tornerà in televisione alle prese con una serie tv. Stiamo parlando di Emanuele Vicorito, uno dei personaggi di Gomorra. Il giovane ha qualche anno in più di lei, per l’esattezza è del 1990. Nella serie interpreta O’Pop. Anche lui napoletano, ha partecipato anche ad altri lavori come Un posto al sole e La Squadra. Il fidanzamento tra i due è stata una vera scoperta per il web che non ha potuto fare a meno di notare una foto apparsa sui social della sorella di De Martino. Adelaide e Emanuele insieme lei in braccio a lui. Una scena da film, direbbero in molti. Qualcuno è tornato indietro nel tempo, quando anche Stefano e Belen condividevano scatti romantici insieme.

Chissà cosa pensa il fratello maggiore riguardo a questa storia d’amore? E a voi piace la nuova coppia?