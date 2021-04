Angelina Jolie, la decisione drastica: “Ecco perché ho lasciato la regia”

La splendida attrice Angelina Jolie racconta i motivi per cui ha abbandonato il lavoro dietro la macchina da presa: “Ecco perché ho lasciato la regia”

Bellissima, talentuosa e sempre più concentrata sulla famiglia. Angelina Jolie torna a raccontarsi in un’intervista in cui rivela tanti dettagli della sua nuova vita. Dopo la difficile e tormentata separazione da Brad Pitt nel 2016, in lei qualcosa è cambiato, e non solo a livello personale. Infatti negli ultimi cinque anni, ha abbandonato anche la passione per la regia.

Dopo aver fatto fortuna come attrice, infatti Jolie si era dedicata prima ad un documentario, “A place in time”, nel 2007, e poi aveva diretto i fortunati e acclamati film “Nella terra del sangue e del miele”, “Unbroken”, “By the Sea” e “Per primo hanno ucciso mio padre”. Però improvvisamente ha smesso di dedicarsi ai progetti da regista, anche se a malincuore, ammette. Qual è il motivo? Cos’è successo?

Angelina Jolie rivela: “Ecco perché ho lasciato la regia”

L’attrice racconta cosa l’ha spinta a non rimettersi più dietro alla cinepresa. “Amo la regia -ha spiegato Angelina al giornale americano Entertainment Weekly – ma i cambiamenti nella mia situazione familiare da un po’ di tempo non mi permettono di dirigere film. Ora ho bisogno di fare lavori più brevi e stare più a casa”.

Appare quindi chiaro che la separazione e il complicato e tumultuoso divorzio da Brad Pitt stiano assorbendo tutte le sue energie. La battaglia legale fra i due famosi ex prosegue ancora oggi e la priorità di Angelina è salvaguardare i loro sei figli. L’attrice oggi vive sua villa in California con Maddox, 19 anni, Pax, 17, Zahara, 16, Shiloh, 14 e i gemelli Vivienne e Knox, di 12 anni. Insieme hanno superato questi mesi di lockdown: “Viverlo insieme ci ha fatto sentire tutti molto umani“, riflette Angelina.

Ma la splendida interprete di Lara Croft non ha affatto lasciato il cinema, nè ha smesso di recitare. La sua ultima performance è “Those Who Wish Me Dead” (Quelli che mi augurano la morte), film tratto dell’omonimo romanzo di Michael Koryta, che uscirà a maggio.