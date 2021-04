Uomini e Donne, ex tronista incinta: la foto non lascia dubbi. Rosa Perrotta sembra essere nuovamente in dolce attesa dopo pochissimo tempo dalla nascita del suo primo figlio Domenico

Rosa Perrotta è stata una delle troniste più amate del programma di Uomini e Donne, ha conquistato tutti quando ha partecipato nel 2017 con l’obiettivo di trovare l’amore. E ce l’ha fatta: è uscita dal programma insieme al suo Pietro Tartaglione, che l’ha tanto corteggiata e che alla fine è riuscito a fare breccia nel suo cuore.

Rosa Perrotta in dolce attesa del secondo figlio? Il video pubblicato da Pietro Tartaglione non lascia dubbi

La loro storia d’amore sta proseguendo a gonfie vele da quando sono usciti insieme dal programma, ha superato l’ostacolo della distanza quando lei ha partecipato all’Isola dei Famosi e lui l’ha aspettata per farle la proposta di matrimonio. Ad oggi non sono ancora sposati ma sono genitori di un bellissimo bambino di nome Domenico, un figlio tanto atteso e desiderato che riceve tantissimo amore dalla sua mamma e dal suo papà tutti i giorni. E, a distanza di un paio di anni dalla sua nascita, pare che Rosa sia di nuovo in dolce attesa.

Pietro ha pubblicato un video in cui Rosa è in costume da bagno e di profilo spunta un pancino piuttosto sospetto e molto evidente: è di nuovo in dolce attesa?