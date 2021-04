Flavio Insinna, la confessione spiazzante sui figli: “Perché non li ho voluti”

L’amatissimo Flavio Insinna si racconta a cuore aperto in un’intervista al Fatto Quotidiano. La confessione sui figli spiazza tutti: “Ecco perché non li ho voluti”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Insinna (@flavioinsinna_)

Flavio Insinna, padrone di casa de L’Eredità, è uno dei conduttori di maggior successo del palcoscenico italiano. Volto di punta delle trasmissioni Rai, lo showman romano ha presentato per molti anni il celebre gioco Affari Tuoi, in onda nell’access prime time dell’emittente televisiva. Da qualche anno, Insinna ha sostituito Carlo Conti all’interno del game show che va in onda dalle 18.45 alle 20.00, non facendolo certamente rimpiangere.

La sua carriera lavorativa, senza dubbio florida e costellata di successi, gli ha tuttavia richiesto notevoli sacrifici. Il conduttore, intervistato dal Fatto Quotidiano, si è lasciato andare in merito ad un tasto dolente: la motivazione per la quale non ha voluto avere figli.

LEGGI ANCHE —> L’Eredità, in diretta succede l’impensabile: “Mai accaduto”. Insinna incredulo

Flavio Insinna, la confessione spiazzante: “Perché non ho voluto avere figli”

LEGGI ANCHE —> Flavio Insinna racconta Gigi Proietti: “L’uomo che mi ha cambiato la vita! E quella notte”

Flavio Insinna ha definito il proprio mestiere un “mestiere fatto di rinunce“. Fin dal giorno in cui è entrato a far parte del mondo dello spettacolo, infatti, il conduttore ha compreso quello che sarebbe stato il suo futuro: “Ho rinunciato a molti Natali, ai Capodanni, ai compleanni, ma non ci ho pensato più di tanto“. Per sua stessa ammissione, la sua famiglia di origine era una famiglia estremamente presente e ingombrante: con la morte di suo padre, tuttavia, certi legami sono venuti meno.

“Ci siamo dovuti allontanare per non sbranarci, pur amandoci. Per questo c’è stata la rinuncia ai figli…“, ha spiegato Insinna, il quale non avrebbe mai voluto condannare la propria famiglia ad una simile vita. Le parole del conduttore hanno indubbiamente colpito i moltissimi fan che lo sostengono.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Insinna (@flavioinsinna_)

“Non potevo sopportare l’idea che un giorno, a me, un pargolo mi dicesse: non ci sei mai“, ha concluso il conduttore, chiarendo quanto questa scelta, alla fine dei giochi, gli sia costata cara. Al contempo, tuttavia, il successo riscontrato lo avrà indubbiamente ripagato dei sacrifici e delle (forse inevitabili) rinunce.